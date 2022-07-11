وقال غاردينر عبر حسابه على إنستغرام "بدل ان أرتدي حذائي الرياضي من أجل المشاركة في حدث عالمي، تمت نصيحتي بارتداء حذاء خاص بسبب معاناتي من التهاب في وتر أخيل".

وتابع "للأسف لن أتواجد في يوجين".

وتوج غاردينر بطلاً للعالم في نسخة الدوحة عام 2019 بعد عامين من إحرازه البرونزية في سباق 400 م في نسخة لندن 2017. ثم أكد سيطرته على هذا السباق بتتويجه بالميدالية الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي مسجلاً 43.85 ثانية.

وحقق غاردينر خامس أفضل توقيت هذا العام مع 44.21 ثانية بفارق كبير عن صاحب أفضل رقم الأميركي مايكل نورمان الذي سجل 43.56 ثانية في نهاية حزيران/يونيو في يوجين بالذات.

