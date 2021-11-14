عودة ماراثون بيروت بعد غياب بسبب كورونا من قبل beIN SPORTS November 14, 2021 14:34 3:49 دقيقة بعد توقف قسري استمر لعامين بسبب جائحة كورونا نظم ماراثـون بيروت الدولي في نسخته الـ17 التي أقيمت اليوم في شوارع العاصمة اللبنانيّة، حيث توج اللبناني طوني حنا بطلا للسّباق و لدى السيّدات حلت العداءَة اللبنانية شيريـن نجيم في المركز الأول. تقارير إخبارية ماراثون بيروت -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة عودة ماراثون بيروت بعد غياب بسبب كورونا 0:54 دقيقة دجوكوفيتش يتحدث عن حجم الضغوطات عليه 9:17 دقيقة ريميرو حارس سوسييداد: قادرون على المنافسة 2:36 دقيقة منتخب قطر ضيفاً على نظيره منتخب أذربيجان 1:05 دقيقة كرواتيا - روسيا مواجهة حاسمة لبلوغ مونديال قطر 2:59 دقيقة لقاء ناري في لشبونة بين البرتغال وصربيا 3:09 دقيقة إسبانيا تواجه السويد في موقعة لاهبة 3:59 دقيقة مونتينيغرو تحبط آمال هولندا بتعادل في الوقت القاتل 5:04 دقيقة فرنسا تلحق بركب المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2022 5:19 دقيقة منتخب بلجيكا يتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™