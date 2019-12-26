وقالت العداءة الفائزة بذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019" في سباق الـ100 متر، للصحفيين إنها ستنافس على الثنائية.



وأضافت فريزر برايس أنها كانت تطمح في العام الماضي لتحقيق الثنائية، لكنّ المدرب كانت لديه خطة أخرى و اظطرت للالتزام بها.



وأشارت الجمايكية إلى تطلعها لخوض سباق 200 متر، لإيمانها بقدرتها على تسجيل توقيت 21 ثانية.



و ختمت حديثها بالقول إنها تستعد جيداً و تجتهد لتحقيق هدفها المنشود.