وقطعت جبريسيلاسي، بطلة ماراثون برلين العام الماضي، مسافة السباق بزمن 2.18:11 ساعة محققة رقماً قياسياً جديداً للبطولة، أمام الكينية جوديث جيبتوم كورير (2.18:20 ساعة).

وكان الرقم السابق وهو 2.20:57 ساعة بحوزة البريطانية باولا رادكليف وسجلته في نسخة هلسنكي في 14 آب/أغسطس عام 2005.

وحذت جبريسيلاسي حذو مواطنها تاميرات تولا الذي توج بلقب الرجال الأحد.

وانسحبت حاملة اللقب الكينية روث تشيبغيتيتش من منتصف السباق على غرار ما حصل لها في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما فشلت في إكماله. فازت بعد ذلك بماراثون شيكاغو في العام ذاته، ثم نالت لقب ماراثون ناغويا هذا العام بزمن 2:17:18 ساعة في ثاني أسرع توقيت في التاريخ خلف مواطنتها حاملة الرقم القياسي العالمي بريجيت كوسغي (2.16:02 ساعة).