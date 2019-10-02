وسجلت سميث زمناً وقدره 21:88 ثانية، تاركةً الفضية للأميركية بريتني براون 22:22، والسويسرية موينغا كامبوندي 22:51.

والذهبية هي الأولى لآشر سميث في بطولة العالم ونجحت في تحسين رقمها القياسي الشخصي بجزء من الثانية، أما رقمها السابق (21.89 ث) فسجلته في برلين عام 2018.

وارتفعت معنويات آشر-سميث بإحرازها باكورة ذهبياتها في بطولة عالمية في سباق 100 م مسجلة أفضل رقم شخصي لها والأفضل في بريطانيا مع 10.83 ثانية، لتصبح حينها أول عداءة من المملكة المتحدة منذ كاتي كوك عام 1983، تحرز ميدالية في أحد سباقات السرعة في بطولة العالم.

وشاركت آشر -سميث بطلة أوروبا العام الماضي وعام 2016 في هذه المسافة في لندن قبل سنتين وحلت رابعة، لكنها أحرزت فضية سباق التتابع 4 مرات 100 م مع منتخب بلادها.