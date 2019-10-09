تفاقم أزمة رفع الاثقال في مصر من قبل beIN SPORTS October 9, 2019 15:20 0:38 دقيقة تفاقمت أزمة رفع الاثقال في مصر بعد الكشف عن 5 حالات جديدة للمنشطات خلال مشاركة الرباعيين في الألعاب الإفريقية ما يمكن أن يتسبب في مضاعفة عقوبة الإيقاف على اتحاد اللعبة من عامين إلى 4 أعوام. -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة تفاقم أزمة رفع الاثقال في مصر 1:09 دقيقة العبيدلي يحذّر من خطورة القرصنة 1:15 دقيقة الأرجنتين تنهي مشوارها بفوز مثير 2:21 دقيقة بلاتيني يطمح للعودة 1:02 دقيقة الكشف عن تمثال لزلاتان إبراهيموفيتش 0:49 دقيقة كلوب يكمل أربعة أعوام على رأس إدارة ليفربول الفنية 0:56 دقيقة فينغر: أرسنال لا يستطيع منافسة ليفربول على اللقب 0:49 دقيقة ميسي رغب بالرحيل عن برشلونة بسبب الضرائب 0:41 دقيقة ديمبيلي يغيب عن الكلاسيكو بعد إيقافه لمباراتين 0:44 دقيقة تغريدة هونغ كونغ مزيد من التفاعل بين أميركا والصين