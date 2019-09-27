وكان كولمان (23 عاما) يخوض غمار السباق الأسرع للمرة الأولى منذ أن ثارت الشكوك حوله بعد الكشف عن فشله في تحديد مكانه ثلاث مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف عن المنشطات.

ووفقا لقواعد مكافحة المنشطات المعترف بها دوليا، يتعين على الرياضيين تحديد مكانهم بدقة لمراقبي المنشطات قبل 90 يوما من أجل تسهيل إجراء الاختبارات خارج المنافسة.

وكان كولمان يواجه عقوبة الايقاف لمدة عامين، لكن الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات برأته من تهمة خرق قوانين المنشطات، وبالتالي سمحت له بالمشاركة في بطولة العالم في الدوحة.

ولم تبد علامات السعادة على وجه كولمان لدى مروره في المنطقة المختلطة أمام الصحافيين واكتفى بكلمتين "شعوري رائع".

وحذا حذوه إلى نصف النهائي مواطنه المخضرم جاستين غاتلين الذي يدافع عن لقبه في الدوحة، مسجلا 10.06 ثانية.

وكان لسان حال غاتلين مماثلا بالقول "شعوري جيد، كنت أريد أن أكون جيدا من الناحية الفنية والانطلاق بطريقة جيدة والدفع في منتصف السباق لكي أخفف من سرعتي في النهاية".