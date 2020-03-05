

وكان نصف ماراتون باريس قد تم تأجيله السبت الماضي عشية انطلاقه إلى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل.

ولن يقام السباق البالغ طوله 42,195 كلم في مناطق رمزية من العاصمة (انطلاق من جادة شانزيليزيه، أوبرا، باستيّ، بوا دو فنسان، نوتردام، برج إيفل، بوا دو بولوني)، في موعده الاعتيادي في فصل الربيع بل بعد ستة أشهر.

وجاء في البيان "فيما يتعلق بماراتون شنايدر إلكتريك (ماراتون باريس)، ولتفادي أي إلغاء متأخر يعاقب المتنافسين، قررنا باتفاق متبادل مع بلدية باريس إرجاء ماراتون شنايدر إلكتريك في باريس حتى 18 تشرين الأول/أكتوبر".

وانضم ماراتون باريس، أحد أبرز الأحداث الرياضية السنوية في العاصمة الفرنسية، إلى عدة أحداث تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما تأثرت فرنسا بـ423 إصابة و7 وفيات منذ كانون الثاني/يناير.

وأوصت الحكومة السبت الماضي بإلغاء الأحداث لأكثر من خمسة آلاف شخص في أماكن مغلقة أو تجمعات في أماكن مفتوحة حيث هناك اختلاط لسكان قادمين من مناطق ينتشر فيها الفيروس.

