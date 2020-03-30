وكان منظمو الدورة الأولمبية التي كانت مقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، قد قرروا إرجاءها إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. والإثنين، أعلن المنظمون أن الموعد الجديد هو في الفترة بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.

وبناء على ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأجيل موعد بطولته العالمية التي كانت مقررة بين 6 و15 آب/أغسطس 2021 في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية.

وأوضح اتحاد "أم الألعاب" في بيان "ندعم المواعيد الجديدة في العام 2021 لأولمبياد طوكيو 2020 التي أعلنها اليوم المنظمون اليابانيون واللجنة الأولمبية الدولية (...) هذا يمنح رياضيينا الوقت الذي يحتاجون إليه من أجل العودة إلى التمارين والمنافسة".

وتابع "يحتاج الجميع إلى إبداء مرونة وإجراء تسويات (بشأن مواعيد البطولات المقررة سابقاً في هذه الفترة)، ولذلك نحن الآن على تواصل مع منظمي بطولة العالم لألعاب القوى في أوريغون من أجل الاتفاق على مواعيد جديدة في 2022".

الى ذلك، أفاد الاتحاد الدولي انه على تواصل مع منظمي بطولة أوروبا لألعاب القوى المقررة بين 11 و21 آب/أغسطس 2022 في مدينة ميونيخ الألمانية، ومنظمي بطولة ألعاب الكومنولث المقررة بين 27 تموز/يوليو والسابع من آب/أغسطس من العام نفسه.

ولم يصدر أي إعلان حتى الآن بشأن بطولة أوروبا المقبلة المقررة في آب/أغسطس من العام 2020.