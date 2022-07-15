بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين تتأهب للانطلاق من قبل beIN SPORTS July 15, 2022 12:02 2:18 دقيقة في مدينة يوجين الأمريكية توضع آخر اللمسات التقنية واللوجيستية قبيل انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى. نجمات و نجوم أم الألعاب سيتنافسون في مختلف الاختصاصات. تقارير إخبارية بطولة العالم لألعاب القوى ألعاب القوى -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة محكمة التحكيم الرياضية ترفض الاستئناف الروسي 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل استعداداته 0:36 دقيقة أنشيلوتي لا يعتزم إجراء المزيد من التعاقدات 2:18 دقيقة بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين تتأهب للانطلاق 0:29 دقيقة بوسطن سلتيكس يتغلب على ممفيس غريزليس 4:18 دقيقة فعاليات ترفيهية على هامش بطولة باريس بريمير للبادل 2:48 دقيقة المنتخب التونسي ينهزم أمام جنوب إفريقيا 4:16 دقيقة المنتخب الفرنسي يفوز على بلجيكا 0:24 دقيقة دجيري يضرب موعداً مع روبليف في ربع نهائي باستاد 1:46 دقيقة سيدات نيجيريا إلى نصف النهائي