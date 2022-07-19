برشم يعرب عن فخره بإسعاد الشعب القطري من قبل beIN SPORTS July 19, 2022 15:16 1:01 دقيقة في تصريح لـ beIN SPORTS بعد التتويج، أعرب معتز برشم عن سعادته الغامرة بإحرازه ذهبيته الثالثة في بطولات العالم لألعاب القوى وفخرهِ بإسعاد الشعب القطري. مقابلات beIN SPORTS معتز برشم بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة تحديد موعد انطلاق ألعاب لوس أنجليس الأولمبية 1:13 دقيقة تورونتو يقدم لاعبه الجديد بيرنارديسكي 1:00 دقيقة البقالي سعيد بتتويجه الأول في بطولة العالم 1:01 دقيقة برشم يعرب عن فخره بإسعاد الشعب القطري 0:47 دقيقة شاختار يطالب بالحصول على تعويض من الفيفا 1:15 دقيقة سان جيرمان يشارك في فعاليات مختلفة في اليابان 0:51 دقيقة ريال سوسييداد يعلن التعاقد مع الياباني كوبو 0:33 دقيقة برشلونة يواصل تدريباته في ميامي 0:45 دقيقة توتنهام يعزز صفوفه بضم المدافع سبينس 0:35 دقيقة استاد لوسيل المونديالي يستضيف لقاء العربي والريان