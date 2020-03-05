أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي للعبة إضافة المغرب ونيجيريا إلى قائمة الدول الأكثر خضوعاً للمراقبة في تعاطي المنشطات معززة التزاماتِهما في مجال مكافحة المنشطات قبل أقلّ من 5 أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو.