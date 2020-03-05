أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي للعبة إضافة المغرب ونيجيريا إلى قائمة الدول الأكثر خضوعاً للمراقبة في تعاطي المنشطات معززة التزاماتِهما في مجال مكافحة المنشطات قبل أقلّ من 5 أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو.
أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى التابعة للاتحاد الدولي للعبة إضافة المغرب ونيجيريا إلى قائمة الدول الأكثر خضوعاً للمراقبة في تعاطي المنشطات معززة التزاماتِهما في مجال مكافحة المنشطات قبل أقلّ من 5 أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية في طوكيو.
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