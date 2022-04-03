العداءة التي تبلغ من العمر ستة وعشرين عاما تفوقت بحوالي دقيقة عن الوقت القياسي السابق الذي سجل قبل خمس سنوات في سباق باريس هذا واحتلت فانتي جيما من إثيوبيا المركز الثاني بساعتين واثنتين وعشرين دقيقة واثنتين وخمسين ثانية تليها مواطنتها بيسو سادو بفارق عشرين ثانية.

ولدى الرجال، فاز الإثيوبي ديسو غيلميسا بالماراثون في ساعتين وخمس دقائق وسبع ثواني.

وتمكن العداء الإثيوبي من التفوق بثلاث ثوان فقط عن مواطنه سيفو تورا الذي حل في المركز الثاني فيما جاء الفرنسي مراد أمدوني في المركز الثالث بعدما أنهى السابق خلال ساعتين وخمس دقائق واثنتين وعشرين ثانية.