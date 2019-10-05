وقطعت أوبيري المسافة بزمن وقدره 14:26.72 دقيقة على ستاد خليفة الدولي، وجاءت خلفها مواطنتها مارغريت كيبكمبوي بزمن 14:27.49، وحلت الألمانية كونستانزي كلوستيرهالفين في المركز الثالث بزمن 14:28.43.

ودافعت الكينية عن لقبها بجدارة بعد ان كانت توجت في لندن 2017 في السباق ذاته. كما توجت ببرونزية 1500م في بطولة العالم في موسكو 2013.

ويضم سجل اوبيري فضية في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو في هذه المسافة ايضا.

ودخلت اوبيري السباق مرشحة بقوة بعد ان سجلت افضل توقيت هذا العام ومقداره 14.20.36 دقيقة في لقاء لندن الماسي في تموز/يوليو الماضي.