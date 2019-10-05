برشم الذي وثب لـ2.37 بتشجيع لاهب من الحشود، لم يحتاج لأكثر من محاولة واحدة لاجتياز هذا الارتفاع والتفوق على منافسيه الروسيَين، ميخائيل اكيمنكو (2.35 م) وإيليا ايفانيوك (2.35 م بفارق المحاولات)، وكلاهما يخوض البطولة تحت علم محايد.

وبدا معتز حيوياً ومرحباً بأسئلة الصحفيين رغم الوقت الطويل الذي قضاه بعد نهاية مسابقته، ورداً على سؤال موقع beIN SPORTS حول أهمية هذه الميدالية كونها على أرضه وبين جماهيره أجاب: "هي ميدالية في البيت، بين الجماهير، وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان موجوداً وقام بتهنئتي، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني أيضاً، أمي وأبي كانا في الملعب".

القطري معتز برشم يحتفظ بلقبه بطلاً للعالم في الوثب العالي بفوزه بذهبية بطولة العالم لألعاب القوى - الدوحة 2019 pic.twitter.com/2SXgbP2i9v — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 4, 2019

وأضاف: "أنا لم أكن جاهزاً، لكن الجماهير حفزتني، لم أكن أفكر بكسر رقمي الشخصي، كان تركيزي على الميدالية".

وفيما يتعلق بأولمبياد طوكيو 2020 وتفكيره بالميدالية الذهبية هناك: "أكد معتز أنه سيخلد للراحة حالياً ويشحن نفسه للقادمات من الأيام".

كيف تجاوز الكابوس

وكانت الأشهر الـ14 الماضية صعبة للغاية على برشم. فبعد تتويجه بطلاً للعالم في نسخة لندن 2017، واختياره كرياضي العام في العام ذاته من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى في حفله السنوي الذي يقيمه في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، كان عام 2018 كابوساً حقيقياً بالنسبة إلى خريج أكاديمية اسباير في الدوحة.

فقد تعرض لإصابة خطرة في أربطة الكاحل عندما حاول تحطيم الرقم القياسي للكوبي خافيير سوتومايور الصامد منذ عام 1993 (2.45 م).

كان برشم يحاول تخطي ارتفاع 2.46 م في لقاء غيولاي المجري الشهير. في محاولاته الأولى كان قريباً من تحقيق هذا الانجاز، لكن محاولته الثانية شهدت تعرضه لإصابة خطيرة بقطع في أربطة الكاحل خضع بعدها لعملية جراحية كانت ستبعده من ثلاثة إلى أربعة أشهر عن الملاعب، لكن الاصابة تفاقمت ولم يعد سوى في نيسان/أبريل 2019.

ويقول برشم عن تلك اللحظة "قبل ساعات كنت أقوم بمحاولة تحطيم الرقم القياسي، وبعد ساعات لم أكن قادراً على المشي".

أقر الجمعة بعد فوزه بالذهبية واحتفاظه بلقبه العالمي، بأن إصابته في العام الماضي "كادت تنهي مسيرتي. بدأت أطرح على نفسي أسئلة ما اذا كنت سأقفز مجدداً".

عاود برشم التمارين في نيسان/ابريل الماضي، وحاول المشاركة في بطولة آسيا التي استضافتها بلاده في أواخر الشهر ذاته، لكنه عدل عن ذلك لأن مدربه البولندي ستانيسلاف تشيشيربا والجهاز الطبي فضلا عدم المجازفة في انتظار الهدف الأسمى: بطولة العالم 2019 في الدوحة.

حقق برشم عودة ناجحة باجتيازه ارتفاع 2.27 م في لقاء سوبوت البولندي محرزاً المركز الأول، قبل أن يحل في المركز الثاني في لقاء لندن الماسي مع قفزة بالرقم ذاته في تموز/يوليو.

لكن برشم اكتفى بالمركز العاشر في نهائي الدوري الماسي في زوريخ.