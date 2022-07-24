وتفوقت الولايات المتحدة التي كانت ممثلة بالعداءات ميليسا جيفرسون وآبي ستاينر وجينا برانديني وتوانيشا تيري بزمن 41.14 ثانية أمام جامايكا حاملة اللقب والتي ضمت تشكيلتها الثلاثي المتوج بثلاثية سباق 100 م آن-شيلي فرايزر برايس وإيلاين تومسون-هيراه وشيريكا جاكسون إلى جانب كيمبا نيلسون (41.18 ث)، فيما عادت البرونزية لألمانيا (42.03 ث).

