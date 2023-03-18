الدوحة تستضيف النسخة الأولى من بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى للشباب من قبل beIN SPORTS March 18, 2023 13:00 3:36 دقيقة أعطيت بالعاصمة القطرية الدوحة ضربة انطلاق النسخة الأولى من بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى للشباب بمشاركة نحو 250 رياضيّا يمثلون 12 ناديا من غرب القارة. تقارير إخبارية الدوحة ألعاب القوى بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى للشباب -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة منتخب أوزبكستان يتوّج بلقب كأس آسيا تحت 20 عاماً 1:46 دقيقة تعادل ثمين للوداد على أرض فيتا كلوب 2:14 دقيقة الهلال يكتفي بالتعادل مع ماميلودي صنداونز 0:44 دقيقة بيدري يغيب عن الكلاسيكو 3:05 دقيقة بوروسيا دورتموند في اختبار صعب أمام كولن 0:33 دقيقة الدحيل يواجه نادي قطر من أجل استعادة الصدارة 3:36 دقيقة انطلاق منافسات بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى 3:08 دقيقة مواجهة منتظرة بين أتليتيكو مدريد وفالنسيا 2:56 دقيقة تشلسي يرنو إلى مواصلة انتصاراته 3:21 دقيقة مانشستر سيتي ينشد تخطّي عقبة بيرنلي