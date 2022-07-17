التونسية مروى بوزياني تتحدث عن إنجازها اللافت July 17, 2022 15:29 0:24 دقيقة تصريحات خاصة للتونسية مروى بوزياني التي تأهلت إلى نهائي سباق ثلاثة آلاف متر موانع، والأميركي غرانت هولواي الذي ضمن هو الآخر بطاقة العبور إلى نصف نهائي سباق مائة وعشرة أمتار حواجز. مقابلات بطولة العالم لألعاب القوى - أوريغون 2022 مروى بوزياني -آخر الفيديوهات 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون 4:00 دقيقة غالان وليبرون يتحدثان عن مشاعرهما الخاصة 0:44 دقيقة غالان وليبرون يتوجان بلقب بطولة باريس بريميير بادل 1:11 دقيقة فوز سوريا ولبنان وإيران في كأس آسيا لكرة السلة 0:24 دقيقة التونسية مروى بوزياني تتحدث عن إنجازها اللافت 0:30 دقيقة الاتحاد الإيراني يقرر الإبقاء على دراغان إسكوتيتش 0:26 دقيقة الجزائري بوعناني يبلغ نصف نهائي 110 م حواجز 1:03 دقيقة أوليفر كان: حان وقت تكريم ليفاندوفسكي 0:25 دقيقة ذهبية الوثب الطويل للصيني جيانان 0:36 دقيقة الأميركي كيرلي يحرز ذهبية سباق 100 م