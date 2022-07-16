وأكملت مروى بوزياني السباق المؤهل للنهائي في المركز الثالث (9.12.14 دقائق) فيما حلت الكازاخية نوراه جيروتو في المركز الأول بـ9.01.54 دقيقة وجاءت الإثيوبية ويركووها جيتاشيو في مركز الوصافة بـ9.11.25 دقيقة.

كما وصلت البحرينية وينفريد يافي إلى نهائي ذات السباق باحتلالها المركز الثالث في التصفيات (9.17.32 دقائق) فيما احتلت الكينية سيليفين تشيسبول المركز الأول وعادت المرتبة الثانية للسلوفينية ماروسا ميسماس.

وفي سباق 110 حواجز للرجال، بلغ الجزائري أمين بوعناني نصف نهائي مسجلاً زمناً وقدره 13.44 ثانية وحل ثانياً خلف الإسباني أسير مارتينيز 13.37 ثانية.