غارسيا ليون المُتوجة بذهبية سباق عشرين كيلومتراً مشياً قطعت مسافة السباق في ساعتين وتسع وثلاثين دقيقة وست عشرة ثانية، تاركة الفضية للبولندية كاتارينا دزيـيبلو والبرونزية للصينية شيجـيي كيانغ.

