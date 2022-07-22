غارسيا ليون المُتوجة بذهبية سباق عشرين كيلومتراً مشياً قطعت مسافة السباق في ساعتين وتسع وثلاثين دقيقة وست عشرة ثانية، تاركة الفضية للبولندية كاتارينا دزيـيبلو والبرونزية للصينية شيجـيي كيانغ.
البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون تهدي بلادها الذهب
غارسيا ليون المُتوجة بذهبية سباق عشرين كيلومتراً مشياً قطعت مسافة السباق في ساعتين وتسع وثلاثين دقيقة وست عشرة ثانية، تاركة الفضية للبولندية كاتارينا دزيـيبلو والبرونزية للصينية شيجـيي كيانغ.
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