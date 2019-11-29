وذكر العداء المنحدر من الصومال أنّ "الخبر الأبرز هو أنني عائد إلى الحلبة في سباق 10 آلاف في طوكيو العام المقبل"، وتابع "آمل ألا أكون قد خسرت سرعتي ولكني سأتدرب بقساوة من أجل ذلك وسنرى ماذا بامكاني أن افعل".

ويأتي إعلان فرح غداة فتح الاتحاد البريطاني لألعاب القوى تحقيقاً مستقلاً يتعلق بمدربه السابق الأميركي ألبرتو سالازار الذي أشرف على تدريب رياضيين في ألعاب القوى، والذي أوقفته في أيلول/ سبتمبر الماضي الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات لفترة أربعة أعوام على خلفية مخالفات لقوانين المنشطات، في إطار مشروع "نايكي أوريغون" الذي أعلن عملاق التجهيزات الرياضية الأميركية إنهاءه في أعقاب هذه الفضيحة.

وعلّق فرح حينها بعد صدور حكم الإيقاف بحق مدربه السابق الذي أشرف عليه بين عامي 2011 و2017 "كما قلت سابقاً، ليس هناك أيّ تهمة ضدي، لم ارتكب أي سوء، الاتهامات، فليكن واضحاً (للجميع)، لا تتعلق سوى بألبرتو سالازار".