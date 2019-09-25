القرار الذي اتخذته اللجنة الدولية قبل يوم صوت عليه بالإجماع من قبل الجمعية العمومية التي انعقدت في الدوحة صباح اليوم الأربعاء على هامش بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق يوم الجمعة في العاصمة القطرية وبناء على القرار ستحرم روسيا من المشاركة في بطولة العالم للمرة الثانية علما أن مشاركتها في أولمبياد طوكيو العام المقبل ما تزال موضع شك بعد إعلان اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات وجود تناقضات في البيانات المخبرية المقدمة للرياضيين الروس.