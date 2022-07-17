وقطع تشيبتيغي، حامل اللقب الأولمبي والرقم القياسي العالمي للسباق، المسافة بزمن 27.27:43 دقيقة في أفضل توقيت له هذا الموسم، ونال مواطنه جاكوب كيبليمو البرونزية (27.27:97 د)، فيما كانت الفضية من نصيب الكيني ستانلي وايتهاكا مبورو (27.27:90 د).

