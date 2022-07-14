وكان أومانيالا قد أكد في وقت سابق استحالة مشاركته في بطولة العالم بسبب عدم توصله بالتأشيرة وأيضا بسبب إجراء المنافسات التأهيلية للسباق في أول أيام البطولة ومن المنتظر أن يصل العداء صاحب ثالث أفضل توقيت هذا العام في سباق المئة متر صباح الجمعة إلى الولايات المتحدة.

