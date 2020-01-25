أبطال المبارزة يتنافسون في الدوحة للاقتراب من حلم طوكيو 2020 January 25, 2020 12:22 2:40 دقيقة انطلقت بقبة أسباير النسخة 17 من جائزة قطر الكبرى للمبارزة نسخة تشهد منافسة قوية بين أبطال هذه المنافسة الباحثين عن التتويج باللقب. كما يرغب المشاركون أيضاً في كسب المزيد من النقاط من أجل حجز مقعد في أولمبياد طوكيو. مقابلات -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة هل ينهي يونايتد الموسم بين الأربعة الكبار؟ 2:31 دقيقة قمة بين قطر والبحرين في نصف نهائي آسيا لكرة اليد 2:40 دقيقة أبطال المبارزة في الدوحة للاقتراب من حلم طوكيو 0:37 دقيقة تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس أنجليس غالاكسي 2:33 دقيقة مباراة الترجي والرجاء - التغطية الخاصة 2:07 دقيقة ريان شرقي الموهبة الصاعدة في أولمبيك ليون 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:30 دقيقة 5 أسباب قد تقود لايبزيغ للتتويج بالـ"بوندسليغا" 1:18 دقيقة بليشكوفا تودّع أستراليا 0:59 دقيقة نادال يقدم أفضل مبارياته ويبلغ الدور الرابع