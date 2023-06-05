وفاة العداء الأميركي "التاريخي" جيم هاينز

وقال الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي "بالإضافة إلى كونه بطلاً أولمبياً عام 1968، فإن هاينز هو أيضا أوّل عداء ينزل تحت حاجز الـ10 ثوان".

حقق هاينز هذا الانجاز خلال نهائي سباق 100 م في أولمبياد مكسيكو وتحديداً في 14 تشرين الأول/أكتوبر عام 1968، متفوقاً على الجامايكي لينوكس ميلر ومواطنه تشارلز غرين.

وأعلنت اللوحة الرسمية في البداية 9.9 ثوان، ثم 9.89 بحسب التوقيت الالكتروني، قبل أن يعتمد رسميا على أنه 9.95 ثانية.

صمد هذا الرقم 15 عاماً قبل أن يحطّمه مواطنه كالفين سميث في كولورادو سبرينغز عام 1983 مسجلاً 9.83 ثانية. أما الرقم القياسي العالمي حالياً، فهو بحوزة العداء الجامايكي الشهير المعتزل أوسين بولت، مع 9.58 ثوان سجله في بطولة العالم في برلين عام 2009.

وكان هاينز أحرز أيضاً في أولمبياد مكسيكو ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100، لكنه قرّر بعمر الثانية والعشرين اعتزال رياضة أم الألعاب وتوجه لممارسة كرة القدم الاميركية.

