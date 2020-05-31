وفاة البطل الأولمبي الأميركي بوبي جو مورو

وأعربت مدرسة سان بينيتو في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، والتي كرمت بطلها من خلال إطلاق اسمه على ملعب كرة القدم الخاص بها، عن تعازيها عبر صفحتها على فيسبوك ليل السبت.

وكتبت إنّ إرثه "سيبقى إلى الأبد".

وأصبح مورو في أولمبياد ملبورن في أستراليا عام 1956، العداء الثاني فقط في التاريخ بعد مواطنه جيسي أوينز يحقق الميدالية الذهبية في كل من السباقات الثلاثة في في دورة الألعاب الأولمبية ذاتها.

وتكرر هذا الإنجاز لاحقاً مع الأميركي كارل لويس (لوس أنجليس 1984) والجامايكي أوساين بولت (لندن 2012 وريو 2016).

وفي عامه الذهبي، اختير مورو "رياضي العام" من قبل مجلة "سبورتس إيلسترايتد"، متفوقاً على نجم البايسيول ميكي مانتل وبطل الملاكمة فلويد باترسون.

واعتزل مورو ألعاب القوى في العام 1958 وعاد لفترة قصيرة في العام 1960 إلاّ أنه فشل في التأهل إلى الفريق الأولمبي الأميركي.