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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

وارهولم يسجل ثاني أفضل رقم في التاريخ بسباق 400 حواجز

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سجل العداء النرويجي كارستن وارهولم ثاني أفضل توقيت في التاريخ في سباق 400 م حواجز مسجلاً 46.87 ثانية في لقاء ستوكهولم لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي الاحد.

AFP

وحسّن وارهولم بطل العالم في النسختين الاخيرتين في لندن 2017 والدوحة 2019، بالتالي رقمه القياسي الاوروبي ومقداره 46.92 ثانية سجله في لقاء زيوريخ عام 2019 وكان على بعد 9 بالمئة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الاميركي كيفن يانغ (46.78 ثانية عام 1992).

أقيم اللقاء أمام مدرجات خالية بسبب وباء كوفيد-19، ونجح وارهولم في تسجيل رقمه اللافت في سباق نزلت فيه الأرقام بشكل مثير في السنوات الأخيرة في ظل منافسة شرسة مع الاميركي راي بنجامين والقطري عبد الرحمن صمبا وكلاهما غاب عن لقاء ستوكهولم.

الدوري الماسي عبد الرحمن صمبا كارستن وارهولم
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