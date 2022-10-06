مو فرح يعتزم العودة إلى المنافسات في أبريل المقبل

وكان ابن التاسعة والثلاثين وصاحب أربع ذهبيات أولمبية في 5 و10 آلاف متر، انسحب من ماراثون لندن الأحد بسبب الإصابة، بعدما كان ينوي خوض أول سباق ماراثون منذ 2019.

وفيما قال إنه لن يتخذ "قرارات متسرّعة" بشأن عودته، تحدث خلال القمة العالمية للابتكار الصحي في الدوحة "آمل في المشاركة مجدداً في المستقبل. بصراحة، سارت التمارين على ما يرام"، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز مساعدة الصحة العقلية للرياضيين.

وأضاف أن مشاكله بدأت قبل أسبوعين من ماراثون لندن "شعرت بآلام في جنبي".

وكشف أنه سيذهب إلى إثيوبيا لثلاثة أشهر لخوض التمارين بدءاً من كانون الثاني/يناير. ورداً على موعد مشاركته المقبلة، قال "أعتقد نيسان/أبريل. لست متأكداً".

أردف "لن أتخذ قرارات متسرعة وأقول أريد فقط المشاركة. أعتقد أنه يجب أن تكون بوضع ذهني وبدني جيد".

ولا يفكر فرح، الذي ترك سباقات المضمار هذه السنة، المشاركة في سباق محدّد، بل يريد تعزيز سجله في الماراثون بعد تتويجه في شيكاغو عام 2018.

قال إنه يركض بين 120 و125 ميلاً (195-202 كلم) أسبوعياً، مقابل 100 ميل قبل عشرين سنة "قبل أربعة أسابيع، كانت الأطول منذ فترة. كنت قريباً من 138 (ميلاً). لا يمكنك الاستمرار. يجب أن تكون النوعية بدلا من الكمية".

