موندیال الدوحة 2019 : ذھبیة ماراتون السيدات من نصيب كينيا

أحرزت العداءة الكینیة روث شیبنغیتیش الذھبیة الأولى في بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة الجمعة بحلولھا أولى في سباق الماراتون (42.195 كلم).

وسجلت الكینیة زمنا قدره 2.32.43 ساعة لتحرز اول لقب عالمي لھا.

ونال العرب باكورة میدالیاتھم في البطولة الحالیة وكانت من المعدن الفضي بحلول البحرینیة روز شیلومو حاملة اللقب قبل عامین، في المركز الثاني مسجلة 2.33.46 ساعة.

اما المركز الثالث فكان من نصیب النامیبیة ھیلالا یوھانیس وسجلت 2.34.15 ساعة.

وكانت شیبنغیتیش سجلت افضل توقیت ھذا العاممع 2.17.08 ساعة في ماراتون دبي وھو ثالث افضل رقم في تاریخ ھذا السباق.

وظلت المنافسة متقاربة بین شیبنغیتیتش وشیلومو معظم فترات السباق وتبادلتا الصدارة اكثر من مرة قبل ان تنطلق الاولى بقوة في الكیلومترات السبع الاخیرة وتجتاز خط النھایة متقدمة بفارق مریح بلغ دقیقة وثلاث ثوان.

یذكر ان صاحبات المراكز العشرة الاولى تأھلن للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبیة في طوكیوالصیف المقبل.

وحلت الفلسطینیة میادة الصیاد في المركز ال39 مسجلة 2.49.29 ساعة