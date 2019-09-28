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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

موندیال الدوحة 2019 : ذهبية ماراتون السيدات من نصيب كينيا

AFP

أحرزت العداءة الكینیة روث شیبنغیتیش الذھبیة الأولى في بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة الجمعة بحلولھا أولى في سباق الماراتون (42.195 كلم).

وسجلت الكینیة زمنا قدره 2.32.43 ساعة لتحرز اول لقب عالمي لھا.

ونال العرب باكورة میدالیاتھم في البطولة الحالیة وكانت من المعدن الفضي بحلول البحرینیة روز شیلومو حاملة اللقب قبل عامین، في المركز الثاني مسجلة 2.33.46 ساعة.

اما المركز الثالث فكان من نصیب النامیبیة ھیلالا یوھانیس وسجلت 2.34.15 ساعة.

وكانت شیبنغیتیش سجلت افضل توقیت ھذا العاممع 2.17.08 ساعة في ماراتون دبي وھو ثالث افضل رقم في تاریخ ھذا السباق.

وظلت المنافسة متقاربة بین شیبنغیتیتش وشیلومو معظم فترات السباق وتبادلتا الصدارة اكثر من مرة قبل ان تنطلق الاولى بقوة في الكیلومترات السبع الاخیرة وتجتاز خط النھایة متقدمة بفارق مریح بلغ دقیقة وثلاث ثوان.

یذكر ان صاحبات المراكز العشرة الاولى تأھلن للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبیة في طوكیوالصیف المقبل.

وحلت الفلسطینیة میادة الصیاد في المركز الـ39 مسجلة 2.49.29 ساعة

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