مونديال القوى 2019: الإصابة تحرم الكيني مانانغوي الدفاع عن لقبه



وكتب العداء الذي عاود مؤخرا تمارينه بعد ابلاله من إصابة في أوتار الركبة عبر صفحته على فايسبوك "أنا حزين لأني لن اتمكن من الدفاع عن لقبي في سباق 1500 م في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة".

أضاف إبن الـ26 عاما "ليس أمامي أي خيار آخر".

ولم يشارك مانانغوي في التصفيات الوطنية المؤهلة الى البطولة، والتي أقيمت في نيروبي الأسبوع الماضي، ولكن تم اختياره ضمن فريق من اربعة عدائين مخولين المشاركة في سباق 1500 م، لمنحه فرصة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوحة (27 أيلول/سبتمبر-6 تشرين الأول/أكتوبر).

في المقابل أفاد مدربه برنار أوما وكالة فراس برس انه "قرار صعب"، وتابع "من الأفضل له ان يعلن انسحابه من البطولة العالمية والتحضير للألعاب الاولمبية في طوكيو العام المقبل"، مشيرا إلى أن مانانغوي يحتاج للمزيد من الوقت للتعافي من الاصابة التي تعرض لها.

وسيقع على عاتق الفائز بالدوري الماسي 2019 تيموثي شيرويوت ورونالد كويموي وبطل العالم للشباب جورج مانانغوي، الأخ الأصغر لاليجاه، مهمة تمثيل كينيا في سباق 1500 م في العاصمة القطرية.