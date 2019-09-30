مونديال الدوحة 2019: فرايزر-برايس بطلة على المضمار وخارجه

قد لا تملك العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس المتوجة بذهبية سباق 100 م في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة القوة الاعلامية لمواطنها الاسطورة أوساين بولت، لكنها بنت سجلا خارقا على المضمار، اما خارجه فهي ناشطة اجتماعيا لأنها تكافح ضد الفقر وتقوم بمساعدة المنظمات الخيرية.

على الرغم من احرازها اللقب العالمي أربع مرات وذهبيتين اولمبيتين، فإن فرايزر-برايس تتميز بالتواضع الكبير بعيدا عن الاضواء.

هي سفيرة لمنظمة اليونيسيف حيث تدافع عن تأمين ظروف أفضل للولادة في جامايكا لا سيما بأنها تحمل اجازة من جامعة التكنولوجيا لتطوير الطفل والمراهقين.

وتعشق فرايزر-برايس القيام بأعمال نبيلة وقال الاب ونستون جاكسون لصحيفة "ذي غلينر" الجامايكية عام 2012 "شيلي آن تعمل في الظل، وراء الكواليس. اذا قررت مساعدة احد الاشخاص فانها تقوم بذلك بشكل بعيد عن الاضواء، لا تحب اثارة الضجة".

ويعود العمل الذي تقوم به تجاه الاطفال الى اجواء العنف التي عاشتها في منطقة ووتر هاوس في كينغستون عاصمة جامايكا حيث كان احد اقربائها ضحية ذلك. لكن شيلي رفضت ان تقف مكتوفة الايدي.

تملك فرايزر-برايس قوة ذهنية حديدية ورثتها عن والدتها ماكسين التي اشرفت على تربيتها الى جانب شقيقين لها، وقالت لها بالحرف الواحد "انت تملكين الموهبة، فاذهبي واستعمليها".



عودة مظفرة

وجسدت فرايزر-برايس هذه الذهنية القوية من خلال عودتها المظفرة الى المضمار بعد غياب قرابة سنتين بسبب وضع مولودها خلال بطولة العالم لألعاب القوى في لندن عام 2017، فهي لم تكتف باحراز ذهبية بطولة العالم للمرة الرابعة بعد اعوام 2009 و2013 و2015 بل حققت أفضل رقم هذا العام مسجلة (10,71 ثانية).

وقالت الفائزة التي حملت طفلها زيون وطافت به في ارجاء استاد خليفة الدولي في الدوحة بعد تتويجها "انا مغتبطة لأني أقف هنا كبطلة للعالم مرة جديدة بعد ان وضعت طفلي".

واضافت "لم اتمكن من النوم ليلة البارحة. المرة الاخيرة التي تواجدت فيها في بطولة كبيرة كانت في الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016".



قوة العائلة

واعتبرت أن زوجها وطفلها شكلا حافزا كبيرا لها لإحراز اللقب بقولها "طفلي زيون اعطاني القوة، عائلتي وزوجي اعطياني القوة. امل ان اكون قد الهمت الكثير من النساء اللواتي بدأن بناء عائلة للتو أو التفكير ببناء عائلة".

وكشفت عن الصعوبات التي رافقتها خلال غيابها قائلة "لم تكن العودة سهلة على الاطلاق. امضيت 13 ساعة في غرفة العمليات عندما انجبت طفلي وخضعت لجراحة قيصرية وغبت حوالي 10 اسابيع لم اتمكن فيها من ممارسة اي نوع من الرياضة".

وأضافت "كما ان الامور كانت صعبة من الناحية الذهنية لأنك عندما تبلغ الثلاثين من العمر تبدأ بالقلق حول العودة والخوف بألا تكون بالمستوى ذاته".

وتابعت "اتذكر تماما عام 2018 عندما عدت الى التمارين لم تكن لدي القوة للانطلاق وكانت قواي تنهار بعد مرور 30 مترا. كنت مضطربة واحتجت الى بذل جهود شاقة لوضع الامور في نصابها".

وتأمل فرايرز-برايس ان يكون ما حصل لها درسا لمجتمعها بقولها "اقوم بزيارة ابناء منطقتي واريد ان اعطيهم الامل، اريد من شبان منطقتي ان يدركوا بان كل شيء ممكن".

ولم تتمتع عائلة فرايزر-برايس بالرفاهية، وقالت البطلة العالمية في هذا الصدد "كانت الوالدة تعمل كبائعة في الشوارع لكي تؤمن لنا الذهاب الى المدرسة. كان الامر صعبا بالنسبة اليها. في بعض الاحيان لم يكن لدينا ما يكفي لكي نأكل، كنت أذهب الى المدرسة من دون نقود".

لم تصغ فرايزر-برايس الى الانتقادات التي واجهتها والشكوك حول عدم قدرتها على العودة وتحقيق النجاح لكنها اسكتت منتقديها بفضل العزيمة الكبيرة لديها.





