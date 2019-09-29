مونديال الدوحة 2019: سيدوروفا تظفر بذهبية القفز بالزانة

وحققت الروسية البالغة من العمر 28 عاماً والتي تشارك بشكل محايد بسبب الحظر على الرياضيين الروس، ارتفاعاً وقدره 4 أمتار و95 سم في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

واحتلت الأميركية ساندي موريس المركز الثاني (4:90) وجاءت اليونانية الشهيرة كاترينا ستيفانيدي حاملة اللقب وبطلة أولمبياد ريو في المركز الثالث (4:85).

ذهبية الوثب الثلاثي

من جهته، حقق الأميركي كريستيانو تايلور ذهبية الوثب الثالثي بمسافة 17 متر و92 سم ومواطنه ويلي كلاي الفضية 17:74، ثم البوركيني هوغويس زانغو 17:66.

