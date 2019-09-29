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ألعاب القوى

مونديال الدوحة 2019: سيدوروفا تظفر بذهبية القفز بالزانة

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توجت انزيليكا سيدوروفا بذهبية القفز بالزانة اليوم الأحد محققةً أفضل أداء لها وأفضل رقم عالمي لهذا العام.

AFP

وحققت الروسية البالغة من العمر 28 عاماً والتي تشارك بشكل محايد بسبب الحظر على الرياضيين الروس، ارتفاعاً وقدره 4 أمتار و95 سم في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

واحتلت الأميركية ساندي موريس المركز الثاني (4:90) وجاءت اليونانية الشهيرة كاترينا ستيفانيدي حاملة اللقب وبطلة أولمبياد ريو في المركز الثالث (4:85).

ذهبية الوثب الثلاثي

من جهته، حقق الأميركي كريستيانو تايلور ذهبية الوثب الثالثي بمسافة 17 متر و92 سم ومواطنه ويلي كلاي الفضية 17:74، ثم البوركيني هوغويس زانغو 17:66.
 

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