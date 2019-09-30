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ألعاب القوى

مونديال الدوحة 2019: ذهبية 5000 متر بحوزة الإثيوبي إدريس

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ظفر الإيثيوبي مختار إدريس بذهبية سباق 5000 متر في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الإثنين.

AFP

وسجل إدريس زمناً وقدره 12:58.85 دقيقة، تاركاً الفضية لمواطنه سيليمون باريغا الشاب (19 عاماً) الذي قطع المسافة بـ 12:59.70 دقيقة، ثم الكندي محمد أحمد صاحب البرونزية بـ 13:01.11 دقيقة.

واحتفظ إدريس بلقبه الذي حققه البطولة الماضية في لندن 2017 وذلك على حساب البريطاني الشهير محمد فرح.

وكان إدريس البالغ من العمر 25 عاماً حقق زمناً وقدره 13:32.79 في لندن.

وتقدم النرويجي الشاب جاكوب إنجبريغتسين لقيادة السباق في اللفة الأخيرة لكنه تراجع المركز الخامس بزمن وقدره 13:02.93.

أما البحريني بيرهانو بالوي فاستقر في المركز التاسع بـ 13:14.66.

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