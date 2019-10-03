مونديال الدوحة 2019: حامل اللقب الفرنسي ماير ينسحب من العشاري

واستسلم بطل العالم عام 2017 في لندن، بعد محاولتين فاشلتين في القفز بالزانة ما اضطره لترك الملعب باكياً.

وشعر ماير بألم في وتر العرقوب أثناء سباق 110 حواجز والذي أنهاه وهو يعرج قبل أيام. ثم تمكن من رمي القرص لمسافة (48.34 متر في محاولته الثانية) قبل أن يستسلم في المحاولة الثانية للقفز على ارتفاع 4.60 متر في العشاري.

ماير (27 عاماً) كان يطمح لذهبية أولى لفرنسا بعد اكتفاء بلاده ببرونزية وفضية منذ انطلاق البطولة.

وكان أبرز الخاسرين الفرنسيين في 2019، رونو لافيلني في القفز بالزانة، والذي فشل في بلوغ نهائي المسابقة التي توج بها المخضرم الأميركي سام كندريكس بعد منافسة مع السويدي الواعد ارما دولانتيس.

وكانت فرنسا قد أحرزت خمس ميداليات من مختلف المعادن في النسخة الأخيرة من بطولة العالم في لندن 2017، وست في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

ودخل ماير مسابقة العشارية وهو مرشح فوق العادة للدفاع بنجاح عن لقبه، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في هذا الاختصاص (سجله في تالانس في 16 أيلول/سبتمبر 2018) مع 9126 نقطة.

