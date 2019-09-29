مونديال الدوحة 2019: جميلي يحقق أفضل زمن في تصفيات 200 متر

هُمام كدر - ستاد خليفة الدولي

وقطع جيميلي المسافة بزمن وقدره 20:06 ثانية، وذلك ضمن الوعاء الأول من التصفية، أما الأميركي نوح ليليز أحد المرشحين للفوز بالذهبية فتأهل بزمن وقدره 20:26 ثانية.

بدوره تأهل التركي راميل غولييف حامل ذهبية بطولة العالم في لندن قبل عامين، بدون صعوبات بتحقيقه زمناً وقدره 20:27.

وفي الوعاء السادس من التصفية، خرج القطري عبد العزيز محمد بعدما حل سادساً بزمن 20:75، كما لم يحالف السعودي فهد السبيعي الحظ فخرج بعدما حل خامساً في الوعاء الثاني وحقق زمنا وقدره 20:51.

وكذلك كان حال اللبناني نور الدين حديد الذي حل سادساً في الوعاء الثالث بزمن 20:84.

ويقام نصف النهائي غداً الإثنين أما النهائي ففي اليوم الخامس من البطولة يوم 1-10-2019.