مونديال الدوحة 2019: برشم نجم فوق العادة وهيمنة أميركية في ترتيب الميداليات

اختتمت اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى التي اكتسحت الولايات المتحدة ذهبياتها بالصدارة فيما كان معتز برشم نجم مشع للعرب والبطولة ليس لتتويجه واحتفاظه بلقبه فحسب، بل للطريقة المثيرة والدراماتيكية التي رافقت فوزه.

وحصد العرب في الدوحة، ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات عن طريق أربع دول هي قطر والبحرين والمغرب والجزائر، مقابل ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين قبل سنتين.

وإلى جانب "الصقر" القطري معتز برشم في مسابقة الوثب العالي أحرزت العداءة البحرينية "النفاثة" سلوى عيد ناصر الذهب في سباق 400.

ومنذ حصول قطر على شرف استضافة بطولة العالم للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط عام 2015، وضع برشم نصب عينيه التتويج في ستاد خليفة الدولي على بعد امتار قليلة من مقر تدريبه وتحديدا اكاديمية اسباير التي تضم احدى اكبر قبة رياضية مقفلة في العالم.

بيد ان برشم لم يخض غمار البطولة بأفضل حالة بدنية له بعد ان ابعدته اصابة في اربطة الكاحل اضطرته الى الخضوع لعملية جراحية ليبتعد نحو 10 اشهر عن الملاعب.

كان برشم على الموعد ونجح بفضل مساندة جماهيرية محلية كبيرة من تحقيق أفضل رقم في بطولات العالم باجتيازه ارتفاع 2.37 مترا، علما بان رقمه الشخصي هو 2.43 مترا اي بفارق سنتيمترين فقط عن الرقم العالمي المسجل باسم الكوبي خافيير سوتومايور (2.45 م) والصامد منذ عام 1993.

واعتبر برشم بان الذهبية في الدوحة تحمل طعما مختلفا بقوله "لقد احرزت العديد من الالقاب لكن هذه توجت بها في عقر داري وبالتالي الشعور مختلف".

وتابع "اكاديمية اسباير هي بيتي الثاني ولدي العديد من الذكريات في هذا المكان لعبت دورا كبيرا في مسيرتي، لقد منحتني الفرصة لكي أصبح ما انا عليه الان".

ويريد برشم نقل نجاحاته الى الجيل الصاعد بقوله "اريد ان ارد الجميل. عندما اهدأ سأتكلم مع الشبان والقول لهم -تستطيعون القيام بما حققته. كنت واحدا مثلكم-".

وحصد مواطن برشم، العداء عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز في أحد اكثر السباقات اثارة في هذه البطولة لأن الثلاثة الاوائل أصبحوا أول من ينزل تحت حاجز الـ47 ثانية في مسيرتهم، الى جانب حامل الرقم القياسي الاميركي كيفن يانغ، الصامد رقمه منذ دورة الالعاب الاولمبية في برشلونة عام 1992.

بدوره كان صمبا مصابا ولم يكن في كامل لياقته البدنية لكنه تخطى الذات في الأمتار الاخيرة من السباق ليظفر بالبرونزية.

واعرب صمبا عن فرحة كبيرة بما حققه بقوله "انا لست سعيدا فقط بل فوق السحاب. لا أجد الكلمات المناسبة لكي أصف شعوري".

وأضاف "قبل يومين من السباق لم اكن واثقا من المشاركة في السباق وبالتالي الصعود الى منصة التتويج كان مدهشا"، موضحا "كان الموسم صعبا وشاقا بالنسبة الي مع الكثير من الاصابات. انا سعيد بالميدالية لكني ليس بالمركز الذي حللت فيه".

عيد ناصر تخطف الأنظار

اما عيد ناصر، فأدهشت المراقبين بعد الرقم الذي سجلته في سباق 400 م وقدره 48.14 ثانية، وهو اسرع ثالث توقيت على مر الازمنة.

كما ساهمت عيد ناصر بإحراز منتخب بلادها برونزية سباق التتابع المختلط اربع مرات 400 م المعتمد في بطولات العالم للمرة الاولى.

وقالت عيد ناصر المولودة من اب بحريني وام نيجيرية بعد تتويجها بالذهبية "انه امر جنوني. كنت قد خضت سباق التتابع المختلط وكنت امل الافضل اما الان فانا بطلة العالم. لا اجد الكلمات المناسبة لاعبر عما يختلجني من مشاعر. انه امر جنوني".

واضافت "انا اصرخ، انا سعيدة. كان الامر شاقا جدا مع التمارين والاصابات، اما الآن، فأنا بطلة العالم والامر مثير للغاية".

وتابعت "لم أكن اريد المطاردة لذا حققت انطلاقة سريعة ولم اتوقف. اجتياز خط النهاية ورؤية رقمي المدهش امر رائع، لم اصدق في البداية".

وعن امكانية تحطيمها للرقم القياسي "بالطبع، كل شيء ممكن".

واحرز العداء المغربي سفيان البقالي الميدالية البرونزية في سباق 3 الاف م موانع.

وقال البقالي "انا سعيد بهذه الميدالية. كان الموسم طويلا جدا مع العديد من لقاءات الدوري الماسي واقامة بطولة العالم في تشرين الاول/اكتوبر ليس عادلا، عادة تقام هذه البطولة في اب/اغسطس لكن لا بأس. خضت العديد من التمارين قبل المجيء الى الدوحة".

واضاف عن طموحاته المستقبلية "اتطلع قدما الى طوكيو (اولمبياد 2020) وبعد ذهابي في اجازة سأبدأ الاستعداد".

وفي اليوم الختامي، رفع العداء الجزائري الغلة العربية الى 7 ميداليات بتتويجه بفضية سباق 1500 م.

ويضم سجل المخلوفي ذهبية سباق 1500 م في اولمبياد لندن، وفضيتين في سباقي 1500 م و800 م في ريو دي جانيرو.

وقال مخلوفي بعد التتويج "انا فخور بهذه الميدالية، فخور بهذا الانجاز بعد عودتي من الاصابة وبعد وقت طويل بعيدا عن المنافسات".

واضاف "هذه الميدالية لها طعم خاص لأنها المرة الاولى التي احصل فيها على ميدالية في ارض عربية".

وختم "انا اتدرب مع أفضل مدرب وانا في اياد امنية. اثق به ولهذا السبب بلغت هذا المستوى هنا".

الولايات المتحدة تهيمن في الصدارة

وتصدرت الولايات المتحدة الترتيب النهائي لجدول الميداليات برصيد 14 ذهبية و11 فضية و4 برونزية متقدمة كينيا الثانية التي أحرزت 5 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات وجامايكا الثالثة برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

وهيمنت الولايات المتحدة على جميع سباقات البدل إلا سباق 4*100م سيدات الذي أحرزته جامايكا.