مونديال الدوحة 2019: انسحاب شيبرز وتا لو من منافسات 200 م

وغرّد الاتحاد الهولندي على حسابه على تويتر "للأسف، لن تكون دافني شيربز عند انطلاق سباق 200 م اليوم".

واضطرت شيبرز إلى الانسحاب أمس من نهائي سباق 100 م بعد معاناتها من أوجاع في العضلة الضامة إثر مشاركتها في الدور نصف النهائي من التصفيات.

وتعيش سيبرز موسماً صعباً منذ سقوطها على السلم في شباط/فبراير وتعرضها لإصابة في ظهرها حينها.

ولم يوضح الاتحاد الهولندي ما إذا كانت شيبرز قادرة على المشاركة مع منتخب بلادها في سباق التتابع 4 مرات 100 م.

إلى ذلك، أعلنت العداءة الإيفوارية حاملة ماري جوزيه تا لو فضية سباق 200 م في لندن قبل عامين، انسحابها من السباق ذاته أيضاً لإصابة في ركبتها تعرضت لها في نصف نهائي تصفيات 100 م، لكنها خاضت السباق النهائي ونالت الميدالية البرونزية.

وقالت تا لو على حسابها على إنستاغرام "بالأمس بعد نهاية تصفيات نصف نهائي سباق 100 م مباشرة، شعرت بأوجاع في ركبتي، لم أكن من الوارد إقلاق راحة مدربي لأنني اكره الانسحاب".

وأضافت "توجهت إلى أخصائي العلاج الفيزيائي الذي قام بعمل رائع ما سمح لي بخوض السباق النهائي (...) ونجحت بإحراز البرونزية".

وختمت "للأسف، لن أكون جاهزة اليوم لخوض سباق 200 م على الرغم من أن قلبي يريد لكن ركبتي ترفض ذلك".