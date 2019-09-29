مونديال الدوحة 2019: انسحاب كولمان من 200 م غداة تتويجه بطلاً لـ 100 م

ولم يوضح الاتحاد الوطني أسباب سحب كولمان (23 عاماً) من لائحة المشاركين في سباق 200 م، لكنه أشار إلى أنه سيبقى بتصرف الفريق الأميركي الذي سيخوض منافسات سباق التتابع 4 مرات 100 م الجمعة.

ويأتي انسحاب كولمان بعد يوم من تتويجه بطلاً لسباق 100 م مسجلاً رقماً رائعاً قدره 9,76 ثوان.

وبات كولمان بهذا التوقيت، سادس أسرع عداء على مر الأزمنة في هذه المسافة التي تعتبر جوهرة بطولة العالم لألعاب القوى والألعاب الأولمبية.

وتفوّق العداء البالغ من العمر 23 عاماً على مواطنه المخضرم جاستين غاتلين (37 عاماً) حامل اللقب قبل سنتين (9,89 ث) والكندي أندري دي غراس الذي أكد عودته القوية بعد سنتين صعبتين (9,90 ث).

وكان كولمان تحاشى الإيقاف لمدة سنتين بعد فشله في تحديد مكانه ثلاث مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف عن المنشطات، قبل أن تتم تبرئته.

ولم يظهر كولمان في بداية تصفيات سباق 200 متر اليوم بينما قال وكيله إيمانويل هودسون إنه لا يزال يشعر بإجهاد بعد أدائه في الليلة الماضية.

وكتب هودسون في رسالة نصية إلى رويترز "إنه مريض من الأمس ولم يترك الاستاد حتى الساعة الواحدة صباحاً. لم يكن بوسعه التخلص من الإجهاد اليوم".