مونديال الدوحة 2019: انسحاب البوتسواني أموس أبرز مرشح في 800 م

وقال أموس (25 عاماً) على حسابه على إنستاغرام "عانيت الكثير من الإصابات خلال مسيرتي لكني لم أكن اتوقع حصول هذا الأمر هنا، بعد وصولي إلى الدوحة أصبت في وتر أخيل من دون أي تفسير".

وتابع: "حاولت الخلود للراحة وقمت بالعلاج لكن ذلك لم يكن كافياً"، متحسراً لأنّ "التدريبات كانت جيدة والاستعدادات كانت تمنحي الثقة قبل بطولة العالم، لكني مضطر إلى الانسحاب وبدء التفكير بالمرحلة المقبلة".

وكان أموس قد أحرز فضية دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

وسجل أموس أفضل توقيت هذا العام مع 1:41,89 دقيقة في موناكو في تموز/يوليو، ويحمل ثالث أفضل رقم على مرّ الأزمنة في هذا السباق.