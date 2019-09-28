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ألعاب القوى

مونديال الدوحة 2019: انسحاب البوتسواني أموس أبرز مرشح في 800 م

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أعلن العداء البوتسواني نايجل أموس صاحب أفضل رقم هذا الموسم في سباق 800 م والمرشح الأبرز لإحراز الذهبية، انسحابه من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في الدوحة لإصابة في وتر أخيل السبت قبيل بدء تصفيات هذه المسافة.

Reuters

وقال أموس (25 عاماً) على حسابه على إنستاغرام "عانيت الكثير من الإصابات خلال مسيرتي لكني لم أكن اتوقع حصول هذا الأمر هنا، بعد وصولي إلى الدوحة أصبت في وتر أخيل من دون أي تفسير".

وتابع: "حاولت الخلود للراحة وقمت بالعلاج لكن ذلك لم يكن كافياً"، متحسراً لأنّ "التدريبات كانت جيدة والاستعدادات كانت تمنحي الثقة قبل بطولة العالم، لكني مضطر إلى الانسحاب وبدء التفكير بالمرحلة المقبلة".

وكان أموس قد أحرز فضية دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.

وسجل أموس أفضل توقيت هذا العام مع 1:41,89 دقيقة في موناكو في تموز/يوليو، ويحمل ثالث أفضل رقم على مرّ الأزمنة في هذا السباق.

بطولة العالم لألعاب القوى - الدوحة 2019
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