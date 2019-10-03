مونديال الدوحة 2019: الجزائري مخلوفي والمغربي ايكيدير الى نصف نهائي سباق 1500 م

بلغ العداء الجزائري توفيق مخلوفي نصف نهائي سباق 1500 م المقرر الجمعة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة مسجلا 3.36.18 دقيقة.

وقال مخلوفي "لقد بذلت قصارى جهدي. مشاركتي في هذه البطولة هي بروفة لدورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف المقبل بالنسبة الي".

وكشف "لم اشارك كثيرا هذا الموسم لاني كنت مصابا. وبالتالي كانت تجربة اولى لي ومهما حصل في النهائي سأتقبله".

واوضح "ساحاول قدر المستطاع الصعود الى منصة التتويج لكن اذا لم يحصل هذا الامر فليكن. تواجد الكثير من الجمهور الجزائري في المدرجات وقد دفعوني الى بذل قصارى جهدي لتحقيق هذه النتيجة".

وبلغ المغربي عبد العاطي ايكيدير نصف النهائي ايضا بتسجيله 3.37.44 دقيقة.

