مونديال الدوحة 2019: البحرينية سلوى ناصر تتوج بذهبية 400 متر

وقطعت ناصر السباق بزمن وقدره 48:14 ثانية، وجاءت خلفها شوناي ميلر أويبو من البهاماس بزمن وقدره 48:37، أما البرونزية فحصلت عليها الجامايكية شيريكا جاكسون 49:47.

وفاجأت سلوى منافستها ميلر-أويبو المرشحة للفوز بالسباق على لقب سباق 400 متر سيدات، وحققت ثالث أسرع وقت على الإطلاق.

وكانت العداءة البالغة من العمر 21 عاماً حققت فضية مونديال لندن 2017.

والذهبية هي الأولى للعرب في البطولة الحالية والميدالية الثالثة للبحرين بعد فضية روز شيليمو في الماراتون، وبرونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م. كما احرز العداء القطري عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز.

وقالت عيد ناصر "إنه أمر جنوني. كنت قد خضت سباق التتابع المختلط وكنت آمل الافضل أما الآن فأنا بطلة العالم. لا أجد الكلمات المناسبة لاعبر عما يختلجني من مشاعر. إنه أمر جنوني".

وأضافت "أنا أصرخ، أنا سعيدة. كان الأمر شاقاً جداً مع التمارين والاصابات، أما الآن فأنا بطلة العالم والأمر مثير للغاية".

وتابعت "لم أكن أريد المطاردة لذا حققت انطلاقة سريعة ولم أتوقف. اجتياز خط النهاية ورؤية رقمي المدهش أمر رائع، لم أصدق في البداية".

وعن امكانية تحطيمها للرقم القياسي "بالطبع، كل شيء ممكن".

وحققت عيد ناصر صاحبة ذهبية الأسياد العام الماضي في جاكرتا، انطلاقة صاروخية وكانت متقدمة على أبرز منافساتها بعد مرور 200 م قبل ان تجتاز خط النهاية بسهولة بالغة مسجلة رقما مدهشا هو الثالث على مر التاريخ.

وتملك الألمانية الشرقية ماريتا كوخ الرقم القياسي لهذا السباق مع 47.60 ثانية منذ 6 تشرين الاول/اكتوبر عام 1985، تليها التشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا مع 47.99 ثانية في الملعب الاولمبي في هلسنكي في 10 اب/غسطس عام 1983.