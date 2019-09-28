مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م

وقطع البطل الأميركي البالغ من العمر 23 عاماً، المسافة بزمن وقدره 9.76 ثانية

وجاء خلفه مواطنه جاستن غاتلين 9.89 ثانية حامل اللقب في لندن 2017، ثم الكندي آندريه دي غراسي 9.90 ثالثاً.

وبات كولمان بهذا التوقيت، سادس أسرع عداء على مر الأزمنة في هذه المسافة التي تعتبر جوهرة بطولة العالم لألعاب القوى ودورة الألعاب الأولمبية.

قال كولمان "أنا متواضع، وأنا هنا من جل الألقاب".

وتابع كولمان حامل الرقم القياسي في سباق 60 م داخل قاعة "إنه توقيت مدهش، فهو رقم قياسي شخصي لي. أعتقد أن حدودي هي السماء وأعتقد بأنه ما زال أمامي الكثير للعمل على تحسينه وبالتالي أستطيع مواصلة تحسين رقمي".

وحقق كولمان انطلاقة قوية ووجد نفسه في المقدمة بعد 20 متراً ليجتاز خط النهاية رافعاً يديه إلى السماء محققاً أفضل رقم شخصي له والأفضل هذا العام.

وكان كولمان تحاشى الإيقاف لمدة سنتين بعد فشله في تحديد مكانه ثلاث مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف عن المنشطات، قبل أن تتم تبرئته.

وكان كولمان الوحيد الذي نزل تحت حاجز الـ10 ثوان مرتين في التصفيات وفي السباق النهائي من بين المشاركين الثمانية.

ولم يخسر كولمان سوى مرة واحدة في الأشهر الـ15 الأخيرة على هذه المسافة، وكانت أمام مواطنه نوا لايلز الذي فضل التركيز على سباق 200 م في هذه البطولة.

وسجل كولمان 9.86 ثوان و9.85 ث و9.81 ث في مطلع الموسم الحالي، قبل أن يحصد المركز الاول في التجارب الأميركية المؤهلة إلى الدوحة مسجلاً 9.99 ثوان.

