العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

مونديال الدوحة 2019 - الألمانية ميهامبو تحصد ذهبية الوثب الطويل

أحرزت الألمانية مالايكا ميهامبو الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الطويل ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

Reuters

 

واستطاعت ميهامبو حسم المنافسة بقفزة رائعة في المحاولة الثالثة إذ قفزت 7.30 أمتار، متفوقة على الأوكرانية ماريانا رومانتشينكو الثانية بقفزة بلغت 6.92 أمتار، فيما جاءت النيجيرية إيسي برومي ثالثة بـ 6.91 أمتار.

وبقي الرقم القياسي العالمي (7.52 أمتار) المسجل باسم السلوفاكية غالينا كيستياكوفا عام 1988 صامداً.

وكانت ميهامبو الوحيدة التي تخطت حاجز الـ7 امتار لتعوض بعش الشيء خيبتها في دورة الالعاب الاولمبية في ريو عام 2016 عندما اكتفت بالمركز الرابع.

وحسنت ميهامبو خلال وثبتها الفائزة رقمها الشخصي بفارق 16 سنتم.                                                      

السابق مونديال الدوحة 2019 - ذهبية سب
اقرأ
مونديال الدوحة 2019 - ذهبية سباق 10 آلاف متر للأوغندي شيبتيغي
التالي مونديال الدوحة 2019 - ذهبية 10
اقرأ
مونديال الدوحة 2019 - ذهبية 100 متر حواجز سيدات للأميركية نيا ألي

آخر الأحداث