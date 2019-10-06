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دوري أبطال أوروبا
ألعاب القوى

مونديال الدوحة 2019 - أميركا تؤكد سطوتها في التتابع عبر رجال سباق 4×400م

عادت الميدالية الذهبية لسباق 400 متر تتابع للرجال للفريق الأميركي، اليوم الأحد، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

Reuters

 

وأنهى الفريق الأميركي السباق بزمن 2.56.69 دقيقة، متفوقاً على الفريق الجامايكي الثاني بزمن 2.57.90 دقيقة، فيما جاء الفريق البلجيكي ثالثاً بـ 2.58.78 دقيقة.

ميدالية الفريق الأميركي في سباق 400 متر تتابع رجال هي الأخيرة خلال بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وهي الذهبية الرابعة عشرة في رصيد الولايات المتحدة.

وبقي الرقم القياسي العالمي مسجلاً باسم الفريق الأميركي بـ 2.54.29 دقيقة خلال بطولة العالم عام 1993 بمدينة شتوتغارت الألمانية.

وسيطرت أميركا على سباقات التتابع باستثناء 4×100م سيدات الذي أحرزته جامايكا.

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