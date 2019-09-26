مونديال الدوحة 2019: آمال عربية محدودة وبرشم يتهيأ للدفاع عن لقبه

تبدو الآمال العربية في حصد الميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق الجمعة في الدوحة، محصورة بحفنة من الأبطال الذين فرضوا أنفسهم على المضمار في الأعوام الماضية.

ويسعى الرياضيون العرب الى تحقيق غلة أفضل من نسخة لندن 2017 عندما اكتفوا بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين. وكانت نسخة غوتبورغ السويدية عام 1995 الأفضل للرياضيين العرب من حيث عدد الميداليات، لأنها شهدت حصولهم على ثلاث ذهبيات ومثلها من الفضيات، إضافة الى برونزيتين.

أما الابرز من ناحية الذهبيات فكانت باريس عام 2003 مع أربع ذهبيات.

ويتصدر المغرب قائمة الدول العربية من حيث عدد الميداليات مع 29 بينها 10 ذهبيات، يليه البحرين مع 10 ميداليات بينها ست ذهبيات.

برشم يتقدم رياضيي قطر

وستعول قطر على نخبة من الابطال الذين أثبتوا علو كعبهم وريادتهم عالمياً وفي مقدمتهم معتز برشم حامل ذهبية لندن 2017 بقفزة 2.35م وبرونزية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016 وأحد أفضل المواهب في هذه الرياضة في السنين الأخيرة. وقال برشم "أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة والكل جاهز للتحدي العالمي على أرض قطر".

وستكون مشاركة برشم الأولى بعد غياب بسبب الإصابة وهو كان غاب عن الدوري الماسي جولة الدوحة، وهو كان ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة بعد إصابته صيف عام 2018 في الكاحل وخضع لعملية جراحية أبعدته فترة طويلة.

ويسعى معتز برشم إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي للوثب العالي والصامد منذ عقود للكوبي خافيير سوتومايور والذي يبلغ 2.45 متر، علما بأن الرقم القياسي لبرشم يبلغ 2.42 متر.

كما يبرز العداء عبد الرحمن صمبا في سباق 400 م حواجز، علما بأنه يحمل ثالث أفضل توقيت في التاريخ مع (46.98 ثانية) تساويا مع الأميركي راي بنجامين، لكنه يواجه منافسة قوية من النروجي كارستن وارهولم.

وعن مواجهته للضغوطات لا سيما أن البطولة تقام في بلده وأمام جمهوره قال صمبا في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي "لا أشعر بأي ضغوط لأني أخوض المنافسات على أرض بلادي".

واعتبر صمبا مواطنه بطل العالم في الوثب العالي معتز برشم قدوة له، فهو "بطل كبير وتعلمنا الكثير منه، انه مثال يحتذى به وأريد أن أصبح بطلا للعالم مثله".

وعاد صمبا الى تعثره بأحد الحواجز في بطولة لندن 2017، معتبرا أن "جميعنا يتعلم من العثرات، الجميع ساندني بعد تلك اللحظة الأليمة وهذا الأمر منحني معنويات عالية".

كما يبرز عبدالله هارون في سباق 400م وأشرف الصيفي في رمي المطرقة وأسماء أخرى أمثال أبوبكر حيدر (800 م) وجمال حيران (800 م) وأواب عثمان (100م) وعبدالعزيز أحمد (200م) وعبدالرحمن سعيد (1500م ) وياسر سالم ( 3000 م موانع ).

ناصر وشيليمو ترفعان لواء البحرين

تألقت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر خلال الموسم الحالي في سباق 400 م وسجلت ثاني أفضل توقيت (49,17 ثانية).

لكن ناصر التي طوقت عنقها بالمعدن الفضي في لندن 2017، تواجه منافسة قوية من شوناي ميلر أويبو من جزر الباهاماس الذي فازت بالسباقات الـ11 التي شاركت فيها هذا العام، ومعها أفضل توقيت (49,05 ث).

وتبدو البحرينية روز شيليمو مرشحة للدفاع عن ذهبيتها في لندن قبل سنتين في سباق الماراتون.

واعتبر رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى محمد بن جلال بأن زمن المشاركة البحرينية من أجل المشاركة ولّى، وأن بطولة الدوحة ستكون محطة هامة للرياضيين قبل منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال بن جلال لوكالة فرانس برس "تمثل بطولة العالم محطة إعدادية لجميع الرياضيين قبل مشاركتهم في منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو"، مضيفا "نأمل تحسين نتائج العدائين والمنافسة بين نجوم العالم من أجل الاعداد القوي وتقييم المستويات الفنية لجميع العدائين".

وتابع "نشارك في كل نسخة من بطولات العالم بنخبة من خيرة العدائين والعداءات، فزمن المشاركة من أجل المشاركة فقط ولّى والآن نأمل في المنافسة فقط وتحقيق الميداليات".

الولد الذهبي للمغرب

ويسعى العداء المغربي سفيان البقالي الى الصعود الى أعلى منصة التتويج في سباق 3 آلاف م موانع بعدما حقق الفضية في نسخة لندن قبل سنتين.

ويواجه البقالي، رابع أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، منافسة من الكيني بنجامين كيغن الذي توج على حسابه بطلا لإفريقيا، والشاب الاثيوبي غيتنيت والي.

وشارك العداؤون الثلاثة في ثلاثة سباقات سويا هذا العام، وحقق كل منهم الفوز مرة.

غزال سوريا

وسيكون السوري مجد الدين غزال صاحب برونزية لندن 2017 بقفزة 2.29م، أمام فرصة تحقيق نتيجة مفاجئة في الوثب العالي بعدما حقق أحد أفضل مواسمه خلال العام الحالي بتتويجه بطلا لآسيا في نيسان/أبريل الماضي في الدوحة متخطيا ارتفاع 2,31 م، قبل أن يحقق أول فوز له في الدوري الماسي خلال مسيرته وتحديدا في لقاء لندن في 21 تموز/يوليو الماضي، مسجلا 2,30 م.

وأحرزت سوريا ذهبية واحدة في بطولة العالم كانت من نصيب غادة شعاع في المسابقة السباعية في غوتبورغ السويدية عام 1995.





