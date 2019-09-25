مونديال الدوحة: عدد غير مسبوق من فحوصات المنشطات

وأكدت وحدة النزاهة المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنها ستجري حوالي 700 فحص دم على الرياضيين قبل انطلاق بطولة أم الالعاب، للتأكد من عدم اللجوء إلى استعمال هرمون النمو البشري بالإضافة الى 500 فحص بول خلال الأيام العشرة للبطولة التي تشهد مشاركة حوالي 1900 رياضي ورياضية من 209 دول.

وقال رئيس وحدة النزاهة كريس هاومان "سيخضع الرياضيون الذين يشاركون في الدوحة إلى مستوى غير مسبوق من الفحوص".

وأضاف "نأمل بأن تساهم هذه الخطوة في منح الرياضيين النظيفين الثقة لاكتشاف مدى مستواهم الحقيقي"، مشيراً إلى أن "ثقة الرأي العام بنزاهة حدث رياضي هي أساسية ولا نريد ترك اي شيء للصدفة".

وختم "جميع الفحوص المخبرية ستخضع للدراسة خارج قطر كتدبير استباقي لتحاشي تضارب المصالح".

إيقاف المرشح الإماراتي الكمالي مؤقتاً

في سياق آخر، تم إيقاف الإماراتي أحمد الكمالي مؤقتا لخرقه قوانين الترشح والنزاهة خلال حملة ترشحه لمركز نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك في الانتخابات المقررة الاربعاء في الدوحة كما اعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اجتماعها الاربعاء على هامش بطولة العالم، لإعادة انتخاب رئيسها الحالي البريطاني سيباستيان كو لولاية جديدة من أربع سنوات كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب، بالإضافة إلى انتخاب 17 عضواً في المجلس (4 نواب للرئيس و13 عضواً عادياً).

ويتعين على المرشحين احترام بعض القواعد خلال فترة ترشحهم، لاسيما في ما يتعلق بنفقات حملة الترشيح (25 ألف يورو كحد أقصى) وعدم منح هدايا إلا اذا كانت قيمتها متدنية جداً.

والكمالي هو أحد اعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى منذ عام 2011، وقد شدد في حملة ترشحه على أنه يتمتع "بالنزاهة واحترافية ثابتة".

