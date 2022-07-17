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مونديال ألعاب القوى: ذهبية الوثب الطويل للصيني جيانان

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أحرز الصيني وانغ جيانان السبت ذهبية مسابقة الوثب الطويل في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

AFP

وحقق جيانان إنجازه في محاولته الأخيرة بقفزه 8.36 م حارما اليوناني ميلتياديس تينتوغلو، بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، من لقبه العالمي الأول.

وكان تينتوغلو فارضاً سيطرته على المسابقة وفي طريقه إلى المعدن الأصفر بتحقيقه 8.30 م في محاولته الثانية ثم 8.32 م في محاولته الخامسة، قبل أن يصدمه جيانان.

وتلقى تينتوغلو الضربة ذاتها التي كان وجهها في أولمبياد طوكيو إلى الكوبيين خوان ميغل إيتشيفاريا ومايكل ماسو عندما ظفر باللقب عندما حقق 8.41 م في محاولته الأخيرة.

وعادت البرونزية إلى السويسري سيمون إيهامر (8.16 م).

وهي الميدالية الثانية لجيانان في بطولة العالم بعد البرونزية التي ظفر بها قبل سبع سنوات في بلاده في نسخة بكين 2015 عندما كان عمره 18 عاماً.

في المقابل، منح كل من تينتوغلو وإيهامر أول ميدالية عالمية في الوثب الطويل في فئة الرجال في التاريخ إلى بلديهما.

وكان اليوناني يمني النفس بأن تكون مشاركته الثالثة في العرس العالمي موفقة من أجل الظفر باللقب الذي استعصى عليه في النسختين الأخيرتين.
 

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