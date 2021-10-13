مقتل العداءة الكينية أغنيس تيروب

وكانت تيروب (25 عاماً) قد حلّت أخيراً في المركز الرابع ضمن سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو الصيفي، وكانت تُعدّ نجمة صاعدة في بلادها.

وجدت ميتة في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا، وأضاف المصدر عينه أن وفاتها قد تكون نتيجة جريمة قتل.

حلّت في المركز الثالث ضمن بطولتي العالم 2017 و2019 في لندن والدوحة وتوالياً، كما أحرزت ذهبية بطولة العالم لاختراق الضاحية لعام 2015.

وقال الاتحاد الكيني لألعاب القوى في بيان: "خسرت كينيا ماسة كانت من أكثر العداءات تطوّراً على الساحة الدولية، بفضل إنجازاتها اللافتة على المضمار".

